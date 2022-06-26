Собянин заявил, что свыше тысячи новых спортивных зон создали в Москве за 2021 год

В Москве за прошлый год создали почти 1 300 новых общедоступных спортивных зон. Их общее количество по городу составило порядка 28 000. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Спортивные объекты возводятся в столице в рамках программы "Спорт Москвы". Мэр подчеркнул, что строятся не только стадионы и профессиональные центры, но и физкультурные объекты для любителей. По словам мэра, важно, чтобы каждый человек имел возможность заниматься. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

