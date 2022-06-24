День московского спорта пройдет в "Лужниках" 25 июня

В "Лужниках" заканчиваются приготовления ко Дню московского спорта. Он состоится 25 июня. Гостей ждут бесплатные мастер-классы и тренировки под руководством профессиональных тренеров и спортсменов.

Пространство спортивной арены поделят на несколько зон. В одной всех желающих будут учить приемам бокса и борьбы, в другой соберутся любители экстремального спорта, а семьи с детьми смогут поиграть во фрисби, городки или шахматы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

