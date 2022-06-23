Андрей Бочкарев: международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках" готов на 99%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о предстоящем вводе в эксплуатацию Международного центра самбо и центра бокса в "Лужниках".

"На данный момент общая готовность Международного центра составляет 99%. Мы завершаем работы по чистовой отделке и готовим здание к вводу в эксплуатацию", – заявил представитель мэрии.

Центр самбо и центр бокса хотя и являются частью одного комплекса, но разведены по северо-западной и юго-восточной сторонам объекта. Каждое учреждение работает независимо от другого, имеет свою парковку и уникальный набор технических и инженерных помещений.

Так, в Международном центре самбо обустроен зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1 600 зрителей, а в Центре бокса – зал для соревнований с двумя рингами и трибунами, рассчитанными на 2 000 зрителей.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что в комплексе уже завершен монтаж инженерных сетей и наружного освещения. Он уточнил, что на объекте сейчас задействованы около 700 специалистов.

В оформлении комплекса использовано архитектурно-художественное освещение фасадов, отметил Загрутдинов. За счет этого планируется подчеркнуть графические концептуальные решения и основные геометрические формы здания. Кроме того, особенностью центров станет витражное остекление.

Накануне стало известно о планах за счет инвесторов построить физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Введенского в районе Коньково. Площадь сооружения с бассейном составит примерно 3,7 тысячи квадратных метров.