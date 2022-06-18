Футболисты московского "Локомотива" стали обладательницами женского Суперкубка России. Они обыграли столичный ЦСКА со счетом 2:1. Встреча прошла в "Лужниках" на малой спортивной арене.

В составе "Локомотива" отличились Татьяна Морина и Марина Федорова. У ЦСКА гол забила Невена Дамьянович. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

