Мурашко заявил о снижении смертности от онкозаболеваний в РФ в 2021 году

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Показатель смертности в России от онкологических заболеваний в 2021 году сократился на 3,8%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, количество курсов химиотерапии в РФ выросло почти в 4,5 раза за последние два года. Кроме того, было увеличено число случаев лечения лучевой терапией.

"Конечно же, это отразилось на выживаемости пациентов и снижении показателей смертности – только за последний год от онкологических заболеваний на 3,8% пациентов, мы сохранили жизни", – цитирует Мурашко "Интерфакс".

Министр отметил, что увеличивается количество постановки ранних диагнозов онкологических заболеваний в России. Также в последние годы чаще используется практика лечения российскими радиофармпрепаратами, которые используются для лечения пациентов с запущенными стадиями новообразований, позволяя стабилизировать таких пациентов.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Карпин сообщил, что в настоящее время в России нет дефицита лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Он добавил, что в России ведутся работы по производству отечественных лекарственных препаратов, применяемых в области онкологии. В частности, запланировано налаживание производства дженериков, на которые истек срок патентной защиты.

Кроме того, планируется создание оригинальных собственных препаратов. Над ними уже работают некоторые научно-исследовательские институты, национальные медицинские исследовательские центры и российские фармакологические компании.

