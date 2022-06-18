Мурашко заявил о снижении смертности от онкозаболеваний в РФ в 2021 году

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Показатель смертности в России от онкологических заболеваний в 2021 году сократился на 3,8%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, количество курсов химиотерапии в РФ выросло почти в 4,5 раза за последние два года. Кроме того, было увеличено число случаев лечения лучевой терапией.
"Конечно же, это отразилось на выживаемости пациентов и снижении показателей смертности – только за последний год от онкологических заболеваний на 3,8% пациентов, мы сохранили жизни", – цитирует Мурашко "Интерфакс".
Министр отметил, что увеличивается количество постановки ранних диагнозов онкологических заболеваний в России. Также в последние годы чаще используется практика лечения российскими радиофармпрепаратами, которые используются для лечения пациентов с запущенными стадиями новообразований, позволяя стабилизировать таких пациентов.
Ранее главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Карпин сообщил, что в настоящее время в России нет дефицита лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями.
Он добавил, что в России ведутся работы по производству отечественных лекарственных препаратов, применяемых в области онкологии. В частности, запланировано налаживание производства дженериков, на которые истек срок патентной защиты.
Кроме того, планируется создание оригинальных собственных препаратов. Над ними уже работают некоторые научно-исследовательские институты, национальные медицинские исследовательские центры и российские фармакологические компании.
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