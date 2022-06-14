Соревнования гоночных суперкаров GT Cup пройдут на Moscow Raceway 19 июня

Фото: пресс-служба GT Cup

Главные соревнования гоночных суперкаров по шоссейно-кольцевым автогонкам, GT Cup, пройдут 19 июня на автодроме Moscow Raceway.

GT Cup – чемпионат, состоящий из пяти этапов в формате Гран-при, который проходит на лучших автодромах страны, а участвуют в нем только автомобили Porsche.

Гостей ждет настоящий праздник для всей семьи: две очные массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack, а также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт и гоночное такси, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по стартовой прямой гоночного трека в процессе предстартовой процедуры.

Начало – в 11:30. Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Подробная информация доступна по ссылке.

Ранее в столице завершилась велогонка "Пять колец Москвы 2022". Соревнования проходили с 8 по 12 июня. Мероприятие является старейшим в истории отечественного велоспорта: традиция проводить такие состязания сложилась в 1920 году.

В маршрут гонки этого года вошли пролог и четыре этапа с групповым стартом, среди которых "Кленовское кольцо", "Крылатское кольцо", "Воробьевское кольцо" и "Крылатское кольцо".