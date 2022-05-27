В Волоколамском округе протестировали спорткар Fenix. Прототип разработали студенты Московского политехнического института. Как ранее отмечали тест-пилоты, Fenix создан для соревнований национального уровня.

В российских условиях он оптимален по своим характеристикам. Спорткар прост и предсказуем в управлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.