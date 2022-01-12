Россия стала крупнейшим рынком в Европе по продажам спорткаров и лимузинов

Lamborghini бьют рекорды продаж в России и по всему миру. Об этом сообщил производитель итальянских суперкаров.

По его данным, за минувший год россияне купили 200 таких автомобилей. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году. Наиболее популярной моделью на российском рынке стал внедорожник Lamborghini Urus. Стоимость этого автомобиля превышает 20 миллионов рублей. Цена на самые дорогие комплектации может доходить до 30 миллионов и выше.

Кроме того, накануне Rolls-Royce заявил, что тоже продал в РФ рекордное количество своих лимузинов. Сейчас, по мнению компании, Россия стала крупнейшим рынком в Европе по продажам люксовых автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.