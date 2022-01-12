Россия стала крупнейшим рынком в Европе по продажам спорткаров и лимузинов

18:35
Lamborghini бьют рекорды продаж в России и по всему миру. Об этом сообщил производитель итальянских суперкаров.
По его данным, за минувший год россияне купили 200 таких автомобилей. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году. Наиболее популярной моделью на российском рынке стал внедорожник Lamborghini Urus. Стоимость этого автомобиля превышает 20 миллионов рублей. Цена на самые дорогие комплектации может доходить до 30 миллионов и выше.
Кроме того, накануне Rolls-Royce заявил, что тоже продал в РФ рекордное количество своих лимузинов. Сейчас, по мнению компании, Россия стала крупнейшим рынком в Европе по продажам люксовых автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: