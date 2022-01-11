Рубль укрепил позиции по отношении к доллару и евро

Рубль наращивает силу. Российская валюта, которая заметно подорожала, продолжает укрепляться. Рынок акций тоже растет.

По последним данным, за доллар дают почти 75 рублей, евро стоит около 85 рублей. Нефть подорожала до 81 доллара за баррель.

По словам экспертов, большое значение имеет ситуация в Казахстане: многие опасаются, что будут перебои с поставками нефти, поэтому котировки растут.

А что будет дальше с рублем? И стоит ли сейчас покупать иностранную валюту? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.