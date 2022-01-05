Курс евро превысил 86 рублей впервые с 21 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро ускорил рост до 1,25% к закрытию предыдущей сессии и установился на уровне 86,02 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Отмечается, что курс доллара вырос на 0,77%, до 75,94 рублей.

Также известно, что стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до 81,18 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта WTI увеличилась на 1,57% и зафиксиовалась на уровне 78,2 долларов за баррель.

Ранее финансист перечислил наиболее стойкие к девальвации мировые валюты. К ним он отнес доллар, поскольку за всю историю только семь раз фиксировались случаи, когда американская финансовая единица падала на более чем 10%. В числе других надежный валют он отметил швейцарский франк, японскую иену и датскую крону.