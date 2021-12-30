Курс доллара превысил 75 рублей впервые с 30 ноября

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Курс доллара превысил 75 рублей, а евро – 85 рублей впервые с 30 ноября. Об этом свидетельствую данные Московской биржи.

К закрытию предыдущей торговой сессии курс доллара ускорил рост до 1,4%. По состоянию на 15:09 эта валюта торговалась по курсу 75,03 рубля, а в 15:14 – уже 75,09 рубля.

Евро также вырос на 1,4%, достигнув отметки 85,06 рубля. Он продолжает дорожать с середины декабря. Так, 20 декабря европейская валюта торговалась по курсу 83,94 рубля, а 29 декабря – 84,06 рубля.

Ранее финансист перечислил наиболее стойкие к девальвации мировые валюты. К ним он отнес доллар, поскольку за всю историю только семь раз фиксировались случаи, когда американская финансовая единица падала на более чем 10%. В числе других надежный валют он отметил швейцарский франк, японскую иену и датскую крону.

