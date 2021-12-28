Финансист рассказал, кому выгоден слабый рубль

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Россиянам объяснили, кому выгодна паника вокруг рубля. Рассуждениями на эту тему поделился эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в интервью агентству "Прайм".

По мнению специалиста, ослабление рубля выгодно трейдерам, играющим против российской валюты через покупку фьючерсов или других расчетных единиц. При этом в данный момент извлечь выгоду из ослабления рубля могут также компании, в основном занимающиеся экспортом.

"Компании получают большую прибыль, чем могли бы при крепкой российской валюте", – сказал Кричевский.

Эксперт пояснил, что подобные компании ведут внутренний расчет в рублях. При этом при продаже нефти за рубеж ослабление российской валюты способно принести им дополнительную выгоду. Это происходит из-за фиксированной стоимости сырья в другой валюте.

Ранее аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, как изменится курс рубля до конца текущего года. По словам специалиста, в последнее время рубль серьезно ослаб к доллару, однако это падение не будет продолжаться в декабре.