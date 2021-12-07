Греф назвал чушью сообщения о возможном запрете конвертации рубля

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Глава Сбербанка Герман Греф назвал чушью информацию о том, что Запад готовит против банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) санкции, способные ограничить конвертируемость рубля в другие валюты.
"Ну это просто небылица какая-то. <...> Это невозможно запретить, это невозможно исполнить", – приводит его слова ТАСС.
Доцент института Мировой экономики и бизнеса РУДН, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в беседе с RT отметил, что даже если санкции и будут приняты, то не в том виде, о каком говорят сейчас.
"В отношении доллара такие санкции возможны, но в отношении евро – вряд ли, потому что Европа сильно зависит от России", – объяснил он.
Ранее издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и их союзники в Европе якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ в случае, если Россия нападет на Украину.
По словам журналистов, наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны якобы могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
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