В Кремле не увидели косвенных подтверждений возможного введения санкций США против РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не комментирует информацию СМИ о планах США ввести новые санкции против РФ. Он отметил, что пока неизвестно, утка это или целенаправленный слив, пишет РИА Новости.
"Я не стал бы на это реагировать. Много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется. Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать", – отметил он.
Песков добавил, что США привержены санкционной риторике и предсказуемость американской стороны в этом плане оставляет желать лучшего.
Ранее в Bloomberg сообщалось, что Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций.
Меры могут быть приняты, если Россия нападет на Украину. Наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
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