Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

05:04

Финансист назвал наиболее стойкие к девальвации валюты

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россиянам назвали самые стойкие к девальвации мировые валюты. Об этом сообщил начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт отметил роль доллара как доминирующей резервной валюты. Только семь раз фиксировались случаи, когда американская финансовая единица падала на более чем 10%. При этом в восьми случаях рост курса был выше 10%.

Шульгин продолжил, что в XXI веке индекс доллара уходил за пределы указанного промежутка только четыре раза – в 2002, 2003, 2005 в 2014 годах. При этом самыми стойкими валютами по отношению к доллару являются швейцарский франк, японская иена и датская крона, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что с начала 2000-х годов волатильность перечисленных валют значительно уменьшилась.

Ранее аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, как изменится курс рубля до конца текущего года. По словам специалиста, в последнее время рубль серьезно ослаб к доллару, однако это падение не будет продолжаться в декабре.

Телезрителям показали, как торгуется доллар

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать