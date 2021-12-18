Финансист назвал наиболее стойкие к девальвации валюты

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россиянам назвали самые стойкие к девальвации мировые валюты. Об этом сообщил начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин в беседе с агентством "Прайм".
Эксперт отметил роль доллара как доминирующей резервной валюты. Только семь раз фиксировались случаи, когда американская финансовая единица падала на более чем 10%. При этом в восьми случаях рост курса был выше 10%.
Шульгин продолжил, что в XXI веке индекс доллара уходил за пределы указанного промежутка только четыре раза – в 2002, 2003, 2005 в 2014 годах. При этом самыми стойкими валютами по отношению к доллару являются швейцарский франк, японская иена и датская крона, подчеркнул эксперт.
Он добавил, что с начала 2000-х годов волатильность перечисленных валют значительно уменьшилась.
Ранее аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, как изменится курс рубля до конца текущего года. По словам специалиста, в последнее время рубль серьезно ослаб к доллару, однако это падение не будет продолжаться в декабре.
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