Фото: Москва 24/Никита Симонов

Евро поднялся до 84 рублей впервые с 7 декабря. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Расчетами на завтра курс доллара увеличился на 21 копейку, до 74,34 рубля, а евро вырос на 61 копейку, до 83,94 рубля.

Также известно, что на 5,6% обваливается цена на нефть марки Brent – до 69,4 доллара за баррель.

Ранее руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков рассказал, что в 2022 году курс рубля будет зависеть от решений Банка России. Кроме этого, на стоимость российской валюты окажут влияние действия регуляторов развитых стран.

Ожидается, что в следующем году российская валюта будет торговаться в районе 70–77 рублей за доллар. При этом курс евро составит от 79 до 87 рублей. Также рубль может краткосрочно упасть ниже прогнозируемого диапазона в случае обострения геополитической ситуации или усиления санкций.