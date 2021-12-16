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Москва 24

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Экономика

05:11

Аналитик спрогнозировал курс рубля в 2022 году

экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков рассказал, каким может быть курс рубля в наступающем году. Об этом он сообщил в интервью агентству "Прайм".

По мнению эксперта, в 2022 году курс рубля будет зависеть от решений Банка России. Кроме этого, на стоимость российской валюты окажут влияние действия регуляторов развитых стран.

Как считает Чечушков, в следующем году российская валюта будет торговаться в районе 70–77 рублей за доллар. При этом курс евро составит от 79 до 87 рублей.

"Учитывая сильные макропоказатели России, при благоприятных условиях на сырьевых рынках курс рубля может на какой-то период укрепиться и выйти за рамки диапазонов", – объяснил специалист.

Он добавил, что рубль может краткосрочно упасть ниже прогнозируемого диапазона в случае обострения геополитической ситуации или усиления санкций.

Ранее аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, как изменится курс рубля до конца текущего года. По словам специалиста, в последнее время рубль серьезно ослаб к доллару, однако это падение не будет продолжаться в декабре.

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