Аналитик спрогнозировал курс рубля в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков рассказал, каким может быть курс рубля в наступающем году. Об этом он сообщил в интервью агентству "Прайм".
По мнению эксперта, в 2022 году курс рубля будет зависеть от решений Банка России. Кроме этого, на стоимость российской валюты окажут влияние действия регуляторов развитых стран.
Как считает Чечушков, в следующем году российская валюта будет торговаться в районе 70–77 рублей за доллар. При этом курс евро составит от 79 до 87 рублей.
"Учитывая сильные макропоказатели России, при благоприятных условиях на сырьевых рынках курс рубля может на какой-то период укрепиться и выйти за рамки диапазонов", – объяснил специалист.
Он добавил, что рубль может краткосрочно упасть ниже прогнозируемого диапазона в случае обострения геополитической ситуации или усиления санкций.
Ранее аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, как изменится курс рубля до конца текущего года. По словам специалиста, в последнее время рубль серьезно ослаб к доллару, однако это падение не будет продолжаться в декабре.
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