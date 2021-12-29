Курс евро поднялся выше 84 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро ускорил рост до 0,86% к закрытию предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 18:07 стоимость валюты торговалась на уровне 84,06 рубля. К 18:09 курс евро находился на уровне 84,092 рубля (+0,9%). В последний раз стоимость евро поднималась выше 84 рублей 7 декабря.

Вместе с тем курс доллара вырос на 0,46%, до 74,06 рубля.

Руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков рассказал, что в 2022 году курс рубля будет зависеть от решений Банка России. Кроме этого, на стоимость российской валюты окажут влияние действия регуляторов развитых стран.

Ожидается, что в следующем году российская валюта будет торговаться в районе 70–77 рублей за доллар. При этом курс евро составит от 79 до 87 рублей. Также рубль может краткосрочно упасть ниже прогнозируемого диапазона в случае обострения геополитической ситуации или усиления санкций.