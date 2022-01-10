Экономист прокомментировал падение биткойна

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Колебание курса биткойна определяется крупными игроками на криптовалютных рынках, рассказал экономист Андрей Колганов.

Он добавил, что предсказать рост или падение криптовалюты практически невозможно.

"И предсказывать, куда он пойдет дальше, – дело неблагодарное. Но он будет колебаться то вверх, то вниз – это можно сказать с полной очевидностью", – цитирует Колганова RT.

Ранее курс биткойна опустился до 39,92 тысячи долларов впервые с августа 2021 года. По данным на 17:21 по московскому времени, стоимость биткойна в ходе торгов снизилась на 3,93%. К 17:36 криптовалюта ускорила снижение до 4,63% и находилась на уровне 39,712 тысячи долларов.

