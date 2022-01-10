Стоимость биткойна опустилась ниже 40 тысяч долларов

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Курс известных криптовалют опустился до 39,92 тысячи долларов впервые с августа 2021 года. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

По данным на 17:21 по московскому времени, стоимость биткойна в ходе торгов снизилась на 3,93%. К 17:36 криптовалюта ускорила снижение до 4,63% и находилась на уровне 39,712 тысячи долларов.

Ранее глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев заявил, что стоимость биткойна в течение 3–6 лет достигнет своей максимальной отметки. Она может составить примерно 500 тысяч долларов.

Он отметил, что уже сейчас доля биткойна на рынке криптовалют постепенно снижается. Через несколько лет о его доминирующем положении на рынке можно будет забыть. По прогнозам эксперта, через 5–7 лет доля биткойна может составить всего 1/10 рынка.

