Правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный нефтяной газ

14:53
Фото: ТАСС/AP Photo/Yan Blagov
Правительство Казахстана временно установило предельные цены на сжиженный нефтяной газ. Об этом сообщает РИА Новости.
"Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана", – сообщили в пресс-службе кабмина республики.
В Мангистауской области, где изначально начались протесты из-за цен на газ, стоимость литра топлива составит 50 тенге. В Алма-Ате и столице страны Нур-Султане приобрести газ можно за 65 и 70 тенге соответственно.
Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на газ – в начале 2022 года стоимость литра топлива повысилась до 120 тенге.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку, а президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
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