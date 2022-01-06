Цена нефти WTI превысила 80 долларов за баррель

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Цена нефти марки WTI превысила 80 долларов за баррель впервые с 17 ноября. Это следует из данных торгов.

Выросла стоимость фьючерсов и на нефть марки Brent. По состоянию на 17:08 по московскому времени цена мартовских фьючерсов достигла 82,61 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI 80,03 доллара.

В декабре сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла 79,02 доллара за баррель впервые с 26 ноября.

Кроме того, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявлял, что бензин в России может подорожать до 100 рублей за литр, если власти перестанут контролировать цены на топливо.