Эксперт спрогнозировал цены на нефть в течение следующего года

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Цены на нефть в течение 2022 года будут держаться выше 60 долларов, заявил телеканалу "Россия 24" вице-президент "Лукойла" по стратегическому развитию Леонид Федун.

По его словам, такой показатель позволит компании иметь свободный денежный поток и полностью выполнять обязательства перед государством и поставщиками. При этом инвестиционная цель останется в диапазоне 50 долларов за баррель.

"Что касается объемов, то они практически будут увеличиваться по мере того, как будет ОПЕК+ принимать свои решения. Опять-таки все зависит от того пресловутого "Омикрона", – отметил Федун.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ сохранила планы по восстановлению добычи нефти в январе 2022 года на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу сырья на 109 тысяч баррелей в сутки, до 10,122 миллиона.

