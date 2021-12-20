Испанская Repsol продаст свои российские активы "Газпром нефти" – СМИ

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Испанская Repsol уходит из России. Ожидается, что компания продаст свои доли в "Газпром нефти", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Так, по данным источников, Repsol намерена за символическую сумму продать "Газпрому" доли в их совместных предприятиях, а также свои активы в "Евротэк-Югре" и "АСБ Гео". Сделку планируется завершить до конца текущего года. Эксперты отмечают, что компания могла потратить на российские активы как минимум 300 миллионов долларов, однако сомневаются, что эти деньги ей удастся вернуть.

Решение компании, как полагают эксперты, обусловлено ее целью по снижению уровня инвестиций в углеводороды – переходу к так называемой углеродной нейтральности к 2050 году и сокращению выбросов CO2 на 15%.

Ранее стало известно, что "Газпром" увеличит суточный экспорт газа в Китай. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совместного координационного комитета "Газпрома" и китайской CNPC. Отмечалось, что объем поставок газа уже был увеличен в ноябре – декабря по сравнению с утвержденным графиком на 2021 год.

