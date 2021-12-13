В России появится технологический альянс для разработки зеленого топлива (SAF)

Фото: пресс-служба "Газпром нефть"

"Газпром нефть" совместно с Airbus и "Аэрофлотом", а также авиакомпаниями S7 Group и "Волга-Днепр", национальным исследовательским центром "Институт имени Н. Е. Жуковского" и Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации создали первую в России ассоциацию разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом (SAF). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщают участники организации, SAF-альянс обеспечит использование экологичного авиатоплива в российских аэропортах в соответствии с международными нормами. Первый полет самолета на биотопливе участники альянса планируют провести не позднее 2024 года. Ключевой исследовательской площадкой альянса станет Технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге. А опытные партии SAF будут выпущены на Московском НПЗ, который снабжает топливом все аэропорты столичного авиаузла.

Современная научная база компании позволит разработать эффективные рецептуры зеленого авиатоплива и технологии для промышленного производства, подчеркнул заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.

"Декарбонизация и новые международные экологические нормы требуют инновационных технологических решений при производстве топлива с низким углеродным следом. Благодаря научным компетенциям, масштабной модернизации и развитию НПЗ "Газпром нефть" активно развивает сегмент экологичных продуктов для всех видов транспорта. Теперь совместно с авиакомпаниями, производителями авиационной техники и научными институтами мы готовы приступить к новым исследованиям и разработкам уникального для российской промышленности зеленого авиатоплива. Создание SAF-альянса позволит объединить экспертизу всех участников рынка авиаперевозок и сделать процесс разработки российского авиационного биотоплива более эффективным", – сказал Чернер.

"Аэрофлот" активно работает над сокращением углеродного следа, рассказал заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин.

"Экологическая повестка становится одной из самых важных тем в авиации. Группа "Аэрофлот" уже внесла значительный вклад в повышение экологической эффективности – за прошедшее десятилетие мы снизили удельные выбросы СО2 на 30%. Подписывая декларацию о создании SAF-альянса, "Аэрофлот" делает шаг навстречу будущему, подтверждая приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли. Наши согласованные действия с ведущими представителями отрасли будут способствовать повышению экологичности и постепенной декарбонизации авиации", – отметил Андрей Чиханчин.

В Airbus заявили, что приветствуют создание альянса.

"Чтобы достичь нулевого уровня выбросов СО2 и внести вклад в смягчение последствий изменения климата, необходимы усилия всех игроков отрасли. Сегодня вместе с ключевыми компаниями авиационного сектора мы сделали первый шаг на пути к более экологичной авиации в России. В рамках этого альянса мы объединим наши экспертные знания, чтобы ускорить процесс сертификации экологически чистого авиационного топлива (SAF) и способствовать его развитию в России. Все пассажирские самолеты Airbus уже сертифицированы для полетов с использованием 50% смеси SAF, и мы проводим исследования, чтобы сертифицировать 100% использование SAF. Будем рады поделиться своими знаниями с партнерами по альянсу", – сказал глава Airbus в России Жюльен Франьятт.

Участники SAF-альянса планируют разработать дорожную карту по исследованию эксплуатационных свойств топлива, поддержке НИОКР, разработке стандартов и технических регламентов для заправки самолетов "в крыло".