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"Газпром" досрочно выполнил обязательства по транзиту газа через Украину по договору за 2021 год. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
Контрактные обязательства перед Украиной выполнены в среду, 15 декабря. Отмечается, что с начала 2021 года на территорию страны транспортировано 40 миллиардов кубометров российского газа. Это соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год.
Между тем с 1 октября текущего года "Газпром" начал поставлять газ в Венгрию через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Таким образом, транзит топлива осуществляется в обход Украины.
Контракт предполагает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию.
При этом Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на транзит газа через территорию Украины, однако его параметры требуют уточнения.
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