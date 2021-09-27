Венгрия не хочет, чтобы ее вовлекали в спор между РФ и Украиной по транзиту газа – МИД

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Венгрия не принимает участия в дискуссии между Россией и Украиной по теме транзита газа и хочет, чтобы ее не вовлекали в этот спор, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

"Маршрут поставки определяется теми, у кого есть газ. Как вы знаете, мы покупали газ в России, мы это делаем последние 45–46 лет. <...> Это решает Россия. Это не наш вопрос", – отметил Сийярто, добавив, что никто не должен вмешиваться в решения Венгрии в энергетической сфере.

Ранее стало известно, что в Киеве выразили опасения о полной остановке транзита газа в Венгрию через Украину.

По словам гендиректора компании "Оператор ГТС Украина" Сергея Макогона, целью контракта Россия специально поставила обход Украины, поэтому реализация проекта "Северный поток – 2" несет критические риски существующих поставок топлива.