"Газпром" не забронировал допмощности для транзита газа через Украину в октябре

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"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через территорию Украины в октябре. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы RBP.
В рамках торгов оператор газотранспортной системы Украины предложил на октябрь транзитные мощности в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" и до 5,2 миллиона кубометров в сутки – через "Сохрановку". Ни то ни другое предложение востребованными не оказались, сообщает ТАСС.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Украина оказалась в крайне невыгодном положении в условиях рекордных биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с "Газпромом".
По его словам, грядущей зимой страна может столкнуться с дефицитом голубого топлива, что, как следствие, с вероятностью 99% приведет к проблемам с генерацией электроэнергии. В связи с этим, полагает парламентарий, Киеву придется поднять вопрос о заключении прямого контракта с "Газпромом" на поставки газа.
В понедельник, 20 сентября, стоимость газа в Европе продолжила расти и превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что данная ситуация связана с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенностью с запуском газопровода "Северный поток – 2", а также погодой.
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