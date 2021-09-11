После запуска "Северного потока – 2" транзит может идти через Украину – Меркель

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Правительство Германии поддерживает проект "Северный поток – 2", но при этом видит свою задачу в сохранении транзита газа через Украину. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.

"Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту", – подчеркнула Меркель, добавив, что на это нацелены договоренности с США.

Канцлер отметила, что Берлин и Вашингтон исходят из того, что Украина останется транзитером российского газа и после истечения срока действия текущего договора между Москвой и Киевом в 2024 году.

"Эта тема будет, безусловно, и впредь на повестке дня", – подчеркнула Меркель, заявив, что "будущее правительство ФРГ обязано" обеспечить сохранение транзита.

Канцлер добавил, что одной из целей Берлина является преодоление разногласий между Германией и Польшей.

"Мы также договорились с США о том, что будем стремиться заранее иметь обязательства России касательно того, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован после 2024 года. У нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу", – пояснила Меркель.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Соединенные Штаты по-прежнему считают трубопровод "Северный поток – 2" (Nord Stream 2) плохой сделкой и будут ему противодействовать.

О полном завершении работ по строительству газопровода "Северный поток – 2" компания "Газпром" объявила 10 сентября. Начать поставку газа по "Северному потоку – 2" планируют с 1 октября.