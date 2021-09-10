США по-прежнему считают Nord Stream 2 плохой сделкой – Госдеп

10 сентября, 22:16
Фото: Jens Buttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
Соединенные Штаты по-прежнему считают трубопровод "Северный поток – 2" (Nord Stream 2) плохой сделкой и будут ему противодействовать. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.
"Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России", – подчеркнула Портер.
Замруководителя пресс-службы Госдепа США добавила, что, по мнению Вашингтона, газопровод "подрывает энергетическую безопасность значительной части евроатлантического сообщества".
10 сентября компания "Газпром" объявила о полном завершении работ по строительству газопровода "Северный поток – 2". Строительство второй нитки газопровода, по которому планируется направлять 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море в Германию, было завершено 6 сентября.
Начать поставку газа по "Северному потоку – 2" компания "Газпром" планирует с 1 октября.
Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что новые власти Германии должны осознавать выгоду газопровода "Северный поток – 2", поэтому они вряд ли станут препятствовать реализации этого проекта.
Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено
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