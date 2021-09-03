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Политика

02:09

В Киеве призвали к санкциям против "Газпрома" за недопуск к поставкам газа других стран

политика экономика

Фото: depositphotos/Imagecom

Гарантией энергетической безопасности для Украины должны стать контракты с компаниями из Европы на транзит газа, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он также высказался о необходимости санкций против "Газпрома" в случае блокирования поставок топлива из других стран.

"Гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. А если таких контрактов не будет и если "Газпром" продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции", – заявил он в эфире телеканала "1+1".

По словам Витренко, Киев сейчас ожидает "обещанных так называемых консультаций на техническом уровне", которые фактически должны и стать переговорами с европейскими компаниями. По его словам, эти переговоры "должны устроить немцы".

"И на этих переговорах мы будем говорить с конкретными компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину", – сказал он.

Ранее Витренко заявил, что Киев рассматривает сохранение транзита газа из России в Европу как предохранитель от возможной войны с Москвой.

По его мнению, если через Украину сохранится транзит газа, то от него будут зависеть и Россия, и Европа. Поэтому, считает Витренко, в случае его прерывания из-за военного конфликта европейские политики будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого.

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