Цена на газ в Европе возросла до 880 долларов

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Цена на газ в Европе возросла до исторического максимума. По данным торгов Ice Futures, его стоимость достигла 880 долларов за тысячу кубометров и продолжает расти.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, что цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин. В частности, это происходит из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода "Северный поток – 2", а также погоды.

Накануне цена топлива в Европе сначала достигла 772,5 доллара за тысячу кубометров, а к 10:30 выросла до 801,2 доллара за тысячу кубометров, или 65,5 евро за МВт/ч.

Отметку 700 долларов цена на фьючерс преодолела 9 сентября. 11 сентября газохранилища Европы были заполнены на 70,45%. Это на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.