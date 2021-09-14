Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за 1 тыс кубометров

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Стоимость газа в Европе преодолела отметку 800 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные биржи ICE.

В ходе торгов во вторник, 14 сентября, цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF достигла 772,5 доллара за тысячу кубометров, или 63,205 евро за МВт/ч. К 10:30 стоимость выросла до 801,2 доллара за тысячу кубометров, или 65,5 евро за МВт/ч.

Таким образом, цена газа на европейском рынке в очередной раз обновила исторический максимум.

Накануне цена газа в Европе за несколько часов поднялась с 713,1 до 760,4 доллара за тысячу кубометров.

Отметку 700 долларов цена на фьючерс преодолела 9 сентября. 11 сентября газохранилища Европы были заполнены на 70,45%. Это на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.