Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin
В Киеве выразили опасения о полной остановке транзита газа в Венгрию через Украину на фоне подписания контракта с "Газпромом". Об этом заявил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон.
"Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", – написал он в Facebook.
По его словам, целью контракта Россия специально поставила обход Украины, поэтому реализация проекта "Северный поток – 2" несет критические риски существующих поставок топлива.
27 сентября российская компания "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа. В соглашение, которое вступит в силу 1 октября, могут внести коррективы через 10 лет.
Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что контракт предполагает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию.
Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"
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