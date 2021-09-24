В "Газпроме" отреагировали на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы

Фото: gazprom.ru
В компании "Газпром экспорт" считают, что обвинения в недопоставках газа на рынок Европы являются абсурдными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления структурирования контрактов и ценообразования компании Сергея Комлева.
"Поставки трубопроводного газа происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей", – отметил Комлев.
По его словам, к концу июля, согласно предварительным данным, добыча топлива компанией достигла 298,2 миллиарда кубометров с начала года. Этот показатель на 18,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
В свою очередь, экспорт газа за это время увеличился на 23,2%, а поставки в страны дальнего зарубежья составили 115,3 миллиарда кубометров.
Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины. По его словам, отказ российского "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь вызывает беспокойство.
Он добавил, что ограниченные поставки газа в страны Европы из РФ могут привести к тому, что в отдельных регионах его не хватит, чтобы отапливать дома. Также он отметил, что РФ пытается использовать ситуацию с газом в Европе в пользу "Северного потока – 2".
До этого сообщалось, что "Северный поток – 2" предоставит России огромные рычаги влияния на ряд европейских стран.
Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"
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