Пушков жестко ответил на заявление США о поставках газа из России в Европу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление советника Госдепа Амоса Хохштейна, потребовавшего от России увеличить поставки газа в Европу через Украину, сообщает РИА Новости.

"Что Россия должна, а что не должна, решать самой России, а уж точно не бюрократу из Госдепа", – подчеркнул он.

Парламентарий назвал тему поставок газа в Европу сложным уравнением, которое необходимо решать путем переговоров и поиска компромисса. Тем, кто считает иначе, Пушков порекомендовал подучиться дипломатии.

Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины. По его словам, отказ российского "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь вызывает беспокойство.

Хохштейн заявил, что ограниченные поставки газа в страны Европы из РФ могут привести к тому, что в отдельных регионах его не хватит, чтобы отапливать дома. Также он отметил, что РФ пытается использовать ситуацию с газом в Европе в пользу "Северного потока – 2".

До этого сообщалось, что "Северный поток – 2" предоставит России огромные рычаги влияния на ряд европейских стран. Так считает директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

6 сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что была сварена последняя труба второй нитки газопровода.