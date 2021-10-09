На Украине оценили контракт Венгрии и России по поставкам газа

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

На Украине прокомментировали заключение контракта Венгрии и России по поставкам газа. Об этом РИА Новости сообщил экс-замглавы МВД Украины Геннадий Москаль.

"Каждая страна ищет, где дешевле… Это очень хорошая цена, которую получила Венгрия", – отметил Москаль.

Он уточнил, что президенту Владимиру Зеленскому и дипломатам "не надо было спать", чтобы не упустить транзит газа через Украину.

В сентябре "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа, причем транзит будет осуществляться по Сербии и Австрии. Контрактные обязательства начали действовать с 1 октября.

После этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что подписание газового контракта с Россией было необходимостью, поэтому не стоит связывать с ним политическую критику правительства.

По его словам, Будапешт должен был заключить эту сделку, чтобы сохранить низкие цены на газ. Орбан напомнил, что в настоящее время стоимость природного газа и электроэнергии в стране является одной из наиболее низких в Евросоюзе.