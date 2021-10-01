Сотрудник РАН назвал агрессивным заявление чешского дипломата о покупке газа у РФ

Фото: depositphotos/63ru78

Заявление специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки о том, что Европа должна занять жесткую позицию в вопросах покупки газа у России, является агрессивным, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Это агрессивное заявление. Мне кажется, что оно носит эмоциональный характер, любое утверждение требует аргументации. В данном случае она отсутствует, а речь идет о том, чтобы сконцентрировать свое неудовольствие именно на РФ", – цитирует Оленченко RT.

Оленченко сожалеет, что Чехия становится рупором антироссийской пропаганды. По его мнению, нет сомнений, что эти идеи пришли из-за океана.

Ранее специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Европе необходимо прекратить "церемониться" с Москвой и показать, что ведет газовую войну, цель которой – навязать рынку свою позицию и показать преобладание.