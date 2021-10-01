"Газпром" начал поставлять газ по "Турецкому потоку" не только в Венгрию, но и в Хорватию

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Российский "Газпром" начал осуществлять поставки природного газа по "Турецкому потоку" не только в Венгрию, но и в Хорватию. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод "Турецкий поток" и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 октября "Газпром" начал поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" в рамках новых договоренностей. Соответствующее соглашение было подписано 27 сентября в Будапеште.

Контракт предполагает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию.