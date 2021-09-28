Глава МИД Украины назвал ударом подписание Венгрией газового контракта с Россией

Фото: depositphotos/mariakarabella

Подписание Венгрией контракта с Россией по поставкам газа в обход украинской территории является ударом для Киева, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно", – приводит его слова ТАСС.

Он также заявил, что "ответом" будет отмена межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также "другие шаги", направленные на защиту национальных интересов Украины.

Накануне в Будапеште между Россией и Венгрией был подписан 15-летний контракт на поставку газа. На церемонии присутствовали зампред правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Контракт предполагает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию. В соглашение, которое вступит в силу 1 октября, могут внести коррективы через 10 лет.