Европе нужно устроить РФ проблемы и объявить газовую войну – чешский дипломат Бартушка

18:59
Фото: depositphotos/ffikretow
Европе нужно занять "жесткую позицию потребителей" касаемо цен на газ, сообщил "Радиожурналу" специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.
"Для России мы – крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся", – заявил Бартушка.
Он уточнил, что ЕС необходимо прекратить "церемониться" с Москвой и показать, что ведет газовую войну, цель которой – навязать рынку свою позицию и показать преобладание.
Чешский дипломат также отметил, что причиной кризиса в Европе является неготовность государств-поставщиков к желанию ЕС полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.
Ранее глава Чехии Милош Земан подписал закон об отстранении РФ и КНР от строительства и последующего обслуживания нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии.
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