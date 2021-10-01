Европе нужно устроить РФ проблемы и объявить газовую войну – чешский дипломат Бартушка

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Европе нужно занять "жесткую позицию потребителей" касаемо цен на газ, сообщил "Радиожурналу" специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

"Для России мы – крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся", – заявил Бартушка.

Он уточнил, что ЕС необходимо прекратить "церемониться" с Москвой и показать, что ведет газовую войну, цель которой – навязать рынку свою позицию и показать преобладание.

Чешский дипломат также отметил, что причиной кризиса в Европе является неготовность государств-поставщиков к желанию ЕС полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.

Ранее глава Чехии Милош Земан подписал закон об отстранении РФ и КНР от строительства и последующего обслуживания нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии.