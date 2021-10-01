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Экономика

14:40

Премьер Венгрии отреагировал на критику газового контракта с Россией

экономика

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подписание с Россией контракта о поставках газа было необходимо, поэтому не стоит связывать с ним политическую критику правительства. Об этом сообщается на портале венгерской правительственной канцелярии.

"Политическую критику не нужно связывать с поставками энергоресурсов", – сказал Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия должна была заключить эту сделку, чтобы сохранить низкие цены на газ. Орбан напомнил, что в настоящее время стоимость природного газа и электроэнергии в стране является одной из наиболее низких в Евросоюзе.

Ранее в сентябре российская компания "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа, причем транзит будет осуществляться по Сербии и Австрии. Контрактные обязательства начали действовать с 1 октября.

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