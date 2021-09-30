Контракт на поставку газа из России в Молдавию продлен до конца октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Газпром" и Молдавия продлили до конца октября договор о поставке в республику российского газа, переговоры по долгосрочному контракту продолжаются, сообщил вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

"Переговоры о поставках природного газа в Молдавию продолжаются. Чтобы не прерывать поставку газа на короткий срок, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между Молдавией и "Газпромом" на один месяц", – написал он в Facebook.

Спыну отметил, что поставки газа в Молдавию в течение этого месяца будут осуществляться на прежних условиях.

Переговоры между сторонами о заключении трехлетнего контракта на поставку газа начались в 2020 году. Прежний договор был заключен на льготных условиях в 2008 году, его срок истек 30 сентября.

Ранее контракт на поставку газа подписали Венгрия и Россия. На церемонии присутствовали зампред правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.