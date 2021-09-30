В Минэнерго не получали просьб увеличить экспорт угля в Китай или Европу

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Европейские страны не обращались в министерство энергетики РФ с просьбой увеличить поставки угля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Уточняется, что ранее говорилось о подобных просьбах и со стороны Китая, однако и он с этим вопросом к российским властям не обращался.

"В министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России", – отметили в ведомстве.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что производители электроэнергии в Европе попросили российские угольные компании увеличить поставки данного вида топлива из-за нехватки природного газа.

30 сентября цена газа в Европе побила очередной рекорд. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1 072,96 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров.

Параллельно дорожает и уголь, являющийся основным сырьем для выработки электричества в Китае. Как следствие, в стране наблюдается дефицит электроэнергии, из-за чего властям пришлось ввести ограничения на ее потребление в ряде регионов.

