Европа запросила у России больше угля из-за нехватки газа – СМИ

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Европейские страны испытывают нехватку природного газа, в связи с чем запросили у России больше угля, несмотря на отказ от него по экологическим соображениям. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в двух российских угольных компаниях.
"Производители электроэнергии на континенте вынуждены просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность", – объяснили собеседники агентства, напомнив, что долгое время Европа отказывалась от угля в рамках так называемого зеленого перехода.
При этом если европейские страны перейдут на уголь, то это приведет к огромному спросу на данное топливо, покрыть который Россия не в состоянии, в связи с чем им придется обращаться и к другим экспортерам, считает главный аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Наташа Тюрина.
В министерстве энергетики России между тем отметили, что ожидают сохранения экспорта угля в Европу на уровне 48 миллионов тонн. Так, в первом полугодии текущего года он вырос на 2,4% и составил 22,5 миллиона тонн.
Ранее цена газа в Европе побила очередной рекорд. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1 072,96 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров или 89,455 евро за МВт/ч.
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