Цена газа может продолжить бить рекорды в случае холодной зимы – Fitch

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цена газа, которая во вторник в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, может продолжить расти и установить новые рекорды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко.

"Главное испытание для цен и потребителей газа будет зимой – в случае холодной погоды и физического недостатка цены могут взлететь еще выше, чем сейчас", – сказал он.

Маринченко выразил мнение, что на рост цен на газ, который наблюдается сейчас, могло повлиять приближение отопительного сезона и зимы. Также, по его словам, на цены влияет конкуренция европейских и азиатских покупателей, низкая заполненность газохранилищ в Европе.

Торги вторника открылись на уровне около 992 долларов за тысячу кубометров октябрьского фьючерса по индексу TTF, после чего пересекли границу в размере 1 000 долларов.

Ранее группа депутатов из Европарламента направила письмо в Еврокомиссию с просьбой расследовать действия "Газпрома". По мнению парламентариев, российская компания ответственна за рекордные изменения цен на газ в регионе.

По мнению экс-участника Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карела Гирмана, запуск "Северного потока – 2" ухудшит ситуацию и спровоцирует "ценовое цунами" в Европе.