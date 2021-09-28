Цена газа в Европе превысила 1 000 долларов за 1 тыс кубометров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Цены на газ на фьючерсном рынке Европы в ходе торгов превысили 1 тысячу долларов за тысячу кубометров. Такие данные приводятся на бирже ICE Futures.
Торги вторника открылись на уровне около 992 долларов за тысячу кубометров октябрьского фьючерса по индексу TTF, после чего пересекли границу в размере 1 000 долларов. Предполагается, что к 10:10 по московскому времени они могут достичь максимума – 1 030 долларов.
Ранее группа депутатов из Европарламента направила письмо в Еврокомиссию с просьбой расследовать действия "Газпрома". По мнению парламентариев, российская компания ответственна за рекордные изменения цен на газ в регионе.
По мнению экс-участника Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карела Гирмана, запуск "Северного потока – 2" ухудшит ситуацию и спровоцирует "ценовое цунами" в Европе.
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