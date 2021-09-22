В Минэкономики ФРГ рассказали о выполнении Россией обязательств по поставкам газа

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В министерстве экономики и энергетики ФРГ рассказали о выполнении Россией обязательств по поставкам газа, несмотря на рост цен из-за развития мировой конъюнктуры и пожаров в Сибири, сообщает ТАСС.
"По нашим данным, Россия выполняет обязательства по контрактам", – сказала представитель министерства.
По ее словам, в ФРГ нет информации о сознательном злоупотреблении существующими договорами о поставках топлива.
"Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией на рынке газа и за ценами на него. Это специфическая для рынка ситуация, мы не видим необходимости вмешиваться с государственной стороны", – подчеркнула она.
Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что "Газпром" соблюдает обязательства по транзиту газа в рамках договора между РФ и Украиной.
Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины. По его словам, отказ "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита газа на октябрь вызывает беспокойство.
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