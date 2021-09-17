В Европарламенте призвали к расследованию против "Газпрома" из-за цен на газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Группа евродепутатов из Европарламента направила письмо в Еврокомиссию с просьбой расследовать действия "Газпрома" на фоне рекордного роста цен на газ в европейском регионе. Об этом сообщает ТАСС.
"Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратились в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против "Газпрома", – рассказал собеседник информагентства.
В Еврокомиссии подтвердили получение обращения. Представитель организации Арианна Подеста отметила, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.
В свою очередь, другой представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела назвала рост цен на голубое топливо в Европе следствием влияния объективных факторов – высокого спроса на газ и региональной торговли экологическими квотами.
Дополнительный спрос на топливо эксперт объяснила также снижением поставок сжиженного природного газа и падением выработки электроэнергии на ветряках офшорных полей. Лунела добавила, что на данный момент газохранилища Евросоюза заполнены на 71% при прошлогоднем показателе 82%.
Цена газа в Европе накануне опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. При этом в течение недели пик стоимости топлива достигал 970 долларов за тот же объем.
Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: