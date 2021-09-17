В Европарламенте призвали к расследованию против "Газпрома" из-за цен на газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Группа евродепутатов из Европарламента направила письмо в Еврокомиссию с просьбой расследовать действия "Газпрома" на фоне рекордного роста цен на газ в европейском регионе. Об этом сообщает ТАСС.

"Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратились в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против "Газпрома", – рассказал собеседник информагентства.

В Еврокомиссии подтвердили получение обращения. Представитель организации Арианна Подеста отметила, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.

В свою очередь, другой представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела назвала рост цен на голубое топливо в Европе следствием влияния объективных факторов – высокого спроса на газ и региональной торговли экологическими квотами.

Дополнительный спрос на топливо эксперт объяснила также снижением поставок сжиженного природного газа и падением выработки электроэнергии на ветряках офшорных полей. Лунела добавила, что на данный момент газохранилища Евросоюза заполнены на 71% при прошлогоднем показателе 82%.

Цена газа в Европе накануне опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. При этом в течение недели пик стоимости топлива достигал 970 долларов за тот же объем.

