Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубических метров, ускорив падение до отметки 7,5 процента, следует из данных торгов.
По данным на середину дня стоимость октябрьского фьючерса газа по индексу TTF на хабе в Нидерландах составила 785,9 доллара за тысячу кубометров. При этом сразу после открытия торгов топливо стоило 756,4 доллара за тот же объем.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стабилизация цен на газ в Европе возможна на фоне запуска трубопровода "Северный поток – 2". Он отметил, что это коснется и спотового рынка.
Накануне компания "Газпром" сообщила, что поставки газа по новому трубопроводу не начнутся с 1 октября. Прежде чем будет пущено топливо, предстоит завершить пусконаладочные работы на объекте.
В Европе зафиксировали рост цен на газ
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